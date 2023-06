Papa all' Angelus | Grazie ai tanti che mi hanno mostrato affetto durante ricovero

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Città del Vaticano, 18 giu. (Adnkronos) - "a tutti coloro che nei giorni delal Policlinico Gemelli mimanifestato, premura e amicizia e miassicurato il sostegno della preghiera. Questa vicinanza umana e spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto.a tutti,a voi,di cuore". CosìFrancesco da piazza San Pietro per l'dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli. Bergoglio poi aggiunge: "Annunciare Dio vicino è invitare a pensarsi come un bambino, che cammina tenuto per mano dal papà: tutto gli appare diverso. Il mondo, grande e misterioso, diventa familiare e sicuro, perché il bambino sa di essere protetto. Non ha paura e impara ad aprirsi: ...