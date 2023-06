Pagelle Italia-Olanda 3-2 | finale terzo posto Nations League 2022 2023

(Di domenica 18 giugno 2023) Ledi3-2,che vale ildiper la nazionale di Mancini. A Rotterdam gli azzurri partono subito forte, con due gol: apre Dimarco su assist di tacco di Raspadori. Raddoppia Frattesi che stavolta, dopo un lungo controllo var, può esultare. Si chiude un primo tempo tra i fischi dei tifosi olandesi, ma nella ripresa è la nazionale di Koeman a prendere in mano il gioco e i ritmi della gara. Al 68? Berwjin accorcia le distanze, ma alla prima occasione il neo entrato Chiesa batte Bijlow per la terza volta. Nelil romanista Wijnaldum spaventa gli azzurri e il compagno in giallorosso Pellegrini fallisce la palla del ko in pieno recupero. Non basta. L’è terza ...

