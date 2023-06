Pagelle F1 GP Canada 2023 | Verstappen fa 41 come Senna | segnali incoraggianti dalla Ferrari

(Di domenica 18 giugno 2023) Nulla di nuovo, anche da Montreal. Maxcomanda la corsa e gli altri inseguono, a partire dai due straodinari veterani Fernando Alonso e Lewis Hamilton. L’olandeseprima all’ultima curva è in totale controllo e gestione del GP canadese e può festeggiare così la sua 41esima vittoria in carrera, eguagliando una leggenda quale Ayrton. Finalmente arrivano buone notizie dalle, con entrambe le monoposto in grado di guadagnare sei posizioni rispetto al via. Non arriva il podio, ma ivisti quest’oggi sono tra i migliori di questa – finora – infausta stagione. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GPLE CLASSIFICHE AGGIORNATE Max– 41: Il bi-campione del Mondo raggiunge un numero che rimarrà sempre impresso nella leggenda di ...

Ledelle qualifiche del Gran Premio del2023 , ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen fornisce un'ennesima dimostrazione di quanto sia di gran lunga il migliore del ...F1, Gp in: dove vedere la gara in tv Nelle prove libere Hamilton è il più veloce Ledel Gp di Spagna Mondiale 2023: Calendario - Classifica Qui Lewis Hamilton, con il tempo di 1'13"718,...... date, orari tv e circuiti F1 GP Spagna 2023, ledi Barcellona Domenica 18 giugno Gara: 22.00 TUTTO SUL GP DEL2023 RISULTATI CRONACA LIVE: PL1 - PL2 - PL3 - QUALIFICHE - GARA ALBO D'...

F1 Canada, le pagelle: Verstappen imperiale, Hamilton di nuovo ... leggo.it

Va a Max Verstappen il GP del Canada di F1. Per l'olandese vittoria numero 41 in carriera. A completare il podio Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Quarto e quinto posto per Charles Leclerc ...Il campione del mondo per la quinta volta partirà davanti a tutti. Canada indigesta per il suo compagno di scuderia Perez, dodicesimo domenica al via.