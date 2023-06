Pagelle Croazia-Spagna 4-5 dopo rigori | voti e tabellino Nations League 2022 23

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 SPAGNA - ITALIA 2 - 1 Marcatori: 3 p.t. Pino (S), 11 p.t. Immobile (I), 43 s.t. Joselu (S) La Spagna affronterà in finale laa Rotterdam dopo aver battuto l'Italia in semifinale. Una prima frazione scoppiettante: prima l'errore madornale, dopo appena 3 minuti, di Bonucci che regala palla a Yeremy bravo a freddare ...che segna ancora con Petkovic, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Le. I promossi e bocciati dell'Olanda. Bijlow 6 Qualche difficoltà con i piedi, ma sui gol subiti non poteva ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale di Nations League:Olanda -I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale di Nations League:Olanda -. OLANDA (4 - 3 - 3): Bijlow 5.5; Dumfries 5.5 (85 Lang 6.5)...

Le pagelle della Croazia - Modric è sontuoso. Vlasic sprecone, Dalic si pente e la vince TUTTO mercato WEB

Croazia e Spagna giocano a scacchi. Poche occasioni, tanto palleggio: è 0-0 a fine primo tempo Come tutte le finali sembra una partita a scacchi, bloccata, senza grande divertimento. Croazia e Spagna ...Nations League 2022/2023, Finale Terzo posto Olanda-Italia, le pagelle, i migliori e i peggiori. La squadra di Mancini ritrova il successo ma che fatica ...