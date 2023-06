Ottant' anni di Raffaella Carrà | l' omaggio di Tiziano Ferro al concerto

Il 18 giugno Raffaella Carrà avrebbe compiuto. E all'icona della televisione italiana, morta nell'estate 2021 a Roma, Tiziano Ferro dedica un omaggio speciale nel tour che sta attraversando l'Italia, riempendo gli stadi. Prima di ...fa, il 18 giugno 1943, nasceva Raffaella Carrà. Una grandissima donna e un'artista indimenticabile alla quale Rai Cultura rende omaggio con una programmazione dedicata su Rai Storia. Si ...L'identificazione con glidi Raffa è quindi precisa, opera una fusione totale con un simbolo e anche molto di più. Mancava da parecchio, in tv, se n'è andata suscitando una commozione e ...

Ottant'anni fa nasceva Raffaella Carrà: l'omaggio della Rai all'indimenticabile artista RaiNews

Quattro giorni di programmazione dedicata su Rai Storia. Si parte oggi alle 13:15 con Raffaella in bianco e nero nel periodo delle canzonissime ...Le rievocazioni in tv in programma in queste ore combaciano, perfettamente, con il fatto che la Rai è già in pienissima fascia vintage, quella di inizio estate con i Techetechetè del caso, gli special ...