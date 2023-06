Osimhen | non basta la doppietta con la Nigeria | il primo su pallonetto da fuori area VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 giugno 2023) Victorin gol con lanella gara in trasferta contro la Sierra Leone, match di qualificazione alla Coppa d’Africa che si disputerà il prossimo gennaio in Costa d’Avorio: dal 13 gennaio all’11 febbraio.per l’attaccante del Napoli ma la suanon èta. Laè andata in vantaggio per 2-0.è andato in rete dopo 19 minuti con unda. E ha poi raddoppiato al minuto 32. Poi, però, al 41esimo la Sierra Leone ha accorciato le distanze con Bundu. E nella ripresa all’84esimo è arrivato il pareggio di Kargbo. La gara è ancora in corso (siamo aiminuti finali). Al momento laguida il girone con 10 punti in cinque partite, a pari punti ...