Osimhen | doppietta con la Nigeria | il primo su pallonetto da fuori area VIDEO

(Di domenica 18 giugno 2023) Victorin gol con lanella gara contro la Sierra Leone, match di qualificazione alla Coppa d’Africa che si disputerà il prossimo gennaio.è andato in rete dopo 19 minuti con unda. E ha poi raddoppiato al minuto 32. La gara è ancora in corso (siamo alla mezz’ora). Al momento laguida il girone con 12 punti in cinque partite. Segue la Guinea-Bissau con 10 punti in 5 partite. La Sierra Leone ha 5 punti. AFCON Qualifiers: 19’ Sierra Leone 0-1. ()#AFCON2023Q pic.twitter.com/bJpT1tz98g — Ojora Babatunde (@ojbsports) June 18, 2023 L'articolo ilNapolista.

... anche la, all'ultima giornata, contro il Barcellona , quando ha stroncato il record di ... Veiga sarebbe impiegato sulla trequarti dietro a; in caso di 4 - 3 - 3, invece, ...Al suo debutto in Ligue 1, l'11 agosto, contro il Nantes, il nigeriano realizzò una. Il 17 settembre fu la volta dell'esordio da titolare in Champions League:giocò l'intera partita ...Unaall'Ajax, il trionfo del calcio totale del Napoli nello stadio della squadra che lo ha inventato, negli anni 70. E lui, Giacomino, con quel diavolo difermo ai box, fu ...

Bologna - Napoli 2-2: le pagelle della 37ª giornata. Osimhen doppietta Napolike.it

Chiude il podio Lautaro Martinez, numero 10 e capitano dell’Inter dopo il declassamento di Samir Handanovic. Con 21 gol messi a segno, l’argentino è giunto secondo dietro al solo Osimhen in classifica ...I numeri di Victor Osimhen con Christophe Galtier al Lille: 18 gol in 38 partite, di cui 13 in campionato e 2 in Champions Ligue. I video ...