Ordine d’arrivo F1 | GP Canada 2023 | risultati e classifica gara

(Di domenica 18 giugno 2023) Calato il sipario sul GP del, round del Mondialedi F1. Sul circuito di Montreal abbiamo assistito a unadalle palpitanti emozioni su uno dei tracciati più caratteristici del calendario, dedicato alla memoria di un mito del Circus come Gilles Villeneuve. Una pista “Stop&Go” in cui i piloti hanno dovuto fare estrema attenzione ai punti di frenata e, nello stesso tempo, alla gestione delle gomme, soprattutto nell’ottica della trazione in uscita dalle curve. Si era reduci da qualifiche particolarmente movimentate, in cui la pioggia l’ha fatta da padrona. Max Verstappen ha ottenuto la pole-position, interpretando alla perfezione le vari fasi del time-attack e avendo sempre ben chiaro cosa fare. Una condotta semplicemente perfetta, valsa la pole-position. Alle sue spalle si erano qualificati il tedesco Nico Hulkenberg ...