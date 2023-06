One Piece | il primo teaser trailer del live action

è in arrivo a brevissimo e il recente teaser dello show svela finalmente la data di uscita precisa della ...1 ora fa L'attesa è terminata: in occasione del TUDUM tenutosi in Brasile è stato finalmente rilasciato il primo teaser dell'adattamento live - action di Netflix di. La serie TV, composta da 8 episodi , vedrà come protagonisti Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu in quello di Roronoa Zoro, Emily Rudd sarà Nami, Jacob Romero Gibson ...vedrà la luce il 31 agosto 2023, e non manca poi così tanto al giorno fatidico. Gli appassionati hanno già attivato il conto alla rovescia a partire dall'annuncio ufficiale avvenuto ...

One Piece, la serie Netflix il trailer del Tudum 2023 svela la data d'uscita e mostra i personaggi Multiplayer.it

Da One Piece vediamo un nuovo cosplay di Yamato da parte di gloryamothe, che ci porta tra antico Giappone e Wano in quest'ottima interpretazione.Netflix has shared the first teaser of the upcoming One Piece series. The trailer was unveiled along with a new look at the cast and production of the series at the TUDUM fan event in Brazil last ...