Olivia Newton John causa morte | età | malattia | come è morta la star di Grease

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 18 giugno 2023)è stata per tutti la miticadel filmaccanto al sex symbolTravolta. Vincitrice di 4 Grammy Award, ha pubblicato 2 album “If You Love Me, Let Me Know (1974)” e “Have You Never Been Mellow (1975)” che hanno conquistato l’onore della critica e del pubblico con oltre 100 milione di copie vendute. Ricordiamo anche la canzone Physical la più ascoltata negli Stati Uniti tra gli anni Settanta e Ottanta. La colonna sonora del musical(Brillantina) è stata una delle più vendute al mondo....