Olanda-Italia MOVIOLA LIVE | il secondo gol azzurro convalidato dal Var | che annulla una rete a Weghorst

I risultati della pool 2 Mercoledì 14 giugno- Bulgaria 3 - 0 Giovedì 15 giugno- Repubblica Dominicana 3 - 2 Sabato 17 giugno2 - 3 Domenica 18 giugno- Cina ...Koeman e Mancini, CT di(LaPresse) - Calciomercato.itReduci dal ko nei minuti finali contro la Spagna di giovedì, gli Azzurri di Roberto Mancini puntano quantomeno a bissare il ...Ora per l'ci sarà lo spareggio per accedere ai quarti. Prestazione fantastica di Julie Vanloo (23 punti) e di Emma Meessemann (20), mentre per le Azzurre 17 punti di Olbis Andrè ed 11 di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:50 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 16:48 Alla Cina non sono bastati ...Calcio d'inizio alle 15. Si gioca a Enschede, in palio il platonico 3° posto. Il c.t. cambia molto rispetto alla gara persa con la Spagna. Alle 20.45 la… Leggi ...