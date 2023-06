Olanda-Italia | Mancini punta su 2 dell’Inter! La probabile – Sky

(Di domenica 18 giugno 2023) L’di Robertoalle 15 giocherà la finale per il terzo/quarto posto di Nations League contro l’. Le possibili scelte del CT azzurro secondo Sky Sport SCELTE –in campo alle 15 per la finale per il terzo/quarto posto di Nations League. Secondo quanto riferito da Sky Sport il CTdovrebbe operare diversi cambi rispetto all’undici schierato contro la Spagna. Spazio dal 1? per Acerbi e Dimarco in difesa. A centrocampo turno di riposo per Barella, con Cristante, Verratti e Frattesi che agiranno in mezzo. In attacco Retegui con Raspadori e Gnonto sugli esterni. Di seguito laformazione dell’(4-3-3): G.Donnarumma; Toloi, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Verratti, Cristante, ...

Dove vedere: diretta tv e streaming La partita sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport Uno. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, SkyGo e NOW TV. Al De Grolsch Veste, il match valido per la finale terzo e quarto posto di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al De Grolsch Veste di Enschede, si sfidano nella finale del terzo e quarto posto di Nations League.

Olanda-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Sky Sport, al canale Sky Sport Uno. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now tv.