Olanda-Italia | Mancini ne cambierà 8! Titolari due dell’Inter ? Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 18 giugno 2023) Verso, finalina terzo/quarto posto di Nations League. Rispetto alla semifinale contro la Spagna, il CT Robertoben 8 pedine. Dal primo minuto due giocatoriTANTI CAMBI ? Alle 15, l’discenderà in campo per la finale terzo/quarto posto contro l’padrone di casa. Dopo aver perso la semifinale contro la Spagna (2-1), gli azzurri vogliono chiudere con una vittoria. Diversi i cambi, come riferisce Sky Sport, per il CT della Nazionale. Ben 8. Duesaranno dal primo minuto, ovvero, Francesco Acerbi e Federico Dimarco. Panchina invece per Nicolò Barella e Matteo Darmian. Così come per il possibile futuro interista Frattesi. In attacco, rivoluzione con Gnonto, Raspadori e ...