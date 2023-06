Olanda-Italia LIVE | tra poco le squadre in campo

(Di domenica 18 giugno 2023) Al De Grolsch Veste, il match valido per la finale terzo e quarto posto di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Grolsch Veste di Enschede,si sfidano nella finale del terzo e quarto posto di Nations League. Sintesi0-0 Aggiornamenti a partire dalle 15 Migliore in: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Gnonto, Retegui, Raspadori. CT: Roberto Mancini. A disp. Barella, Bonucci, Chiesa, Darmian, Di Lorenzo, Immobile, Jorginho, Meret, Pellegrini, Spinazzola, Vicario, ...

Ci sono Gnonto, Retegui e Raspadori come titolari in attacco nell'che tra poco sfiderà l'per la finalina della Nations League, a Enschede. A centrocampo, il ct Roberto Mancini ha scelto Verratti insieme con Cristante e Frattesi, mentre in difesa ...Commenta per primo Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di, gara che assegnerà il terzo posto nelle finals di Nations League: ' Sono orgoglioso di far parte del futuro di questa Nazionale , l'importante è far capire ai giovani l'importanza di ...Nel corso dell'analisi pre partita di Sky traed, l'ex difensore della Nazionale e dell'Inter Giuseppe Bergomi ha fatto il punto della situazione sul momento degli Azzurri di Mancini: "Il cambiamento è già iniziato, ma arriva sempre ...

Nations League, le formazioni ufficiali di Olanda-Italia: tanto turnover, gioca Retegui Flashscore Si gioca alle 15 per la finalina, sempre ad Enschede. Dopo le rispettive sconfitte con Croazia e Spag ...Le scelte di Ronald Koeman e Roberto Mancini per la sfida di Enschede che mette in palio il terzo posto: calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro dell'incontro è lo svedese Glenn Nyberg.