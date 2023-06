Olanda-Italia LIVE 0-0 | primo squillo orange con Dumfries

(Di domenica 18 giugno 2023) Al De Grolsch Veste, il match valido per la finale terzo e quarto posto di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Grolsch Veste di Enschede,si sfidano nella finale del terzo e quarto posto di Nations League. Sintesi0-0 1? – Inizia il match. 3? –dell’con un colpo di testa disugli sviluppi di un calcio d’angolo. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Gnonto, Retegui, Raspadori. CT: ...

ENSCHEDE () - Gli azzurri dopo essere stati battuti nella semifinale di Nations League dalla Spagna, sfidano i padroni di casa dell'per la finale di consolazione. Il ct Roberto Mancini torna a incrociare Ronald Koeman, allenatore olandese che nel 1992 decise la finale di Coppa dei Campioni tra Barcellona e ...A pochi minuti dall'inizio della gara di Nations League traed, il portiere della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni. AI microfoni di Sky, poco prima del fischio d'inizio per la gara he assegnerà il terzo posto nelle finals di Nations ...Ci sono Gnonto, Retegui e Raspadori come titolari in attacco nell'che tra poco sfiderà l'per la finalina della Nations League, a Enschede. A centrocampo, il ct Roberto Mancini ha scelto Verratti insieme con Cristante e Frattesi, mentre in difesa ...

Si scende in campo per giocare le finali: pronostico Croazia-Spagna e Olanda-Italia | Finali Nations League 18 Giugno 2023 ...Le scelte di Ronald Koeman e Roberto Mancini per la sfida di Enschede che mette in palio il terzo posto: calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro dell'incontro è lo svedese Glenn Nyberg.