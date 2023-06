Olanda-Italia | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di domenica 18 giugno 2023) Alle 15 in campoper la "finalina" di Nations League per il terzo-quarto posto del torneo.

Alle ore 15:00 di oggi, domenica 18 giugno, l'di Roberto Mancini affronta l'nella finale per il 3° e 4° posto della Nations League 2022/2023. Ad Enschede si incontrano le due deluse di questo mini - torneo: gli azzurri sono stati ...Nella finale del terzo posto di Nations League, Mancini potrebbe affidarsi in avanti a Retegui e Raspadori. In difesa prima con l'per Buongiorno L'scende in campo alle ore 15.00 nella casa del Twente con l'obiettivo terzo posto della Nations League e Mancini dovrebbe cambiare parecchie figure dell'undici iniziale rispetto alla sconfitta ...Il programma e i telecronisti su Sky e Rai di, finale terzo posto della Nations League 2022/2023. Gli azzurri hanno perso contro la Spagna e per questo sfidano nella decisamente inutile finalina i padroni di casa oranje che hanno ...

Nazionale Domenica a Enschede la sfida contro i padroni di casa che vale un terzo posto già raggiunto dagli Azzurri nell'ultima edizione in Italia nel 2021. "I giocatori sono stanchi, ci saranno cambi ...L’Olanda, padrona di casa di questa Final Four, si è dovuta arrendere alla Croazia, mentre l’Italia è stata eliminata negli ultimi minuti dalla Spagna che ha staccato il biglietto per la finale che li ...