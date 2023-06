Olanda-Italia | le formazioni ufficiali | tridente Gnonto | Retegui e Raspadori La scelta su Buongiorno

Ci sono Gnonto, Retegui e Raspadori come titolari in attacco nell'che tra poco sfiderà l'per la finalina della Nations League, a Enschede. A centrocampo, il ct Roberto Mancini ha scelto Verratti insieme con Cristante e Frattesi, mentre in difesa ...Nel corso dell'analisi pre partita di Sky traed, l'ex difensore della Nazionale e dell'Inter Giuseppe Bergomi ha fatto il punto della situazione sul momento degli Azzurri di Mancini: "Il cambiamento è già iniziato, ma arriva sempre ...Tocca a Retegui. Nell'che si gioca il terzo posto di Nations League nella finalina contro l'(calcio d'inizio ore 15), il ct Mancini ha scelto di puntare sul centravanti italo - argentino. Dopo la sconfitta ...

Il granata Alessandro Buongiorno è stato sentito da Sky poco prima del match tra l'Italia e l'Olanda, valida per il terzo e quarto posto della Nations League. "E' ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Ci sono Gnonto, Retegui e Raspadori come titolari in attacco nell'Italia che tra poco sfiderà l'Olanda per la finalina della Nations League, a Enschede. A centrocampo, il ct ...