Olanda-Italia 2-3 | Buongiorno | “Emozionato per l’esordio | mi adatto anche alla difesa a quattro”

(Di domenica 18 giugno 2023) “E’ stata per me una grande emozione esordire in questo modo. Abbiamo dato tutto, abbiamo giocato bene soprattutto il primo tempo. Nel secondo siamo riusciti a tenere botta e soffrire. Sono contentissimo per me e poi per la vittoria della squadra”. Queste le parole ai microfoni di Rai Sport del difensore del Torino Alessandro, al debutto in Nazionale, dopo la partita vinta dagli azzurri contro l’nella finale 3° e 4° posto di Nations League. “Credo di riuscire ad adeguarmi sia con laa tre che in quella a, ma oltre a questo mi sono stati di grande aiuto i compagni, con una parola o un consiglio, r ingrazioloro”. SportFace.