Olanda-Italia 2-3 | analisi tattica e considerazioni

(Di domenica 18 giugno 2023) Con non poca sofferenza l’riesce a superare l’per 3-2 nella finale per il 3° e 4° posto della Nations League, di cui a breve andremo a svolgere l’. A Enschede, nello stadio del Twente, gli Azzurri disputano un ottimo primo tempo, amministrando senza patemi e arrivando all’intervallo davanti di 2 gol grazie alle marcature di Dimarco, con un meraviglioso sinistro, e di Frattesi, alla prima gioia in Nazionale. Nella ripresa, complice lo stravolgimento tattico di Koeman, gli uomini di Mancini subiscono il monologo oranje, che porta ad un accorciamento della distanza col neoentrato Bergwijn. Anche la nostra panchina, però, batte un colpo con Chiesa che capitalizza un contropiede al minuto 72. Gara finita? Per niente, perché all’89’ Wijnaldum riavvicina le squadre, lasciandoci un finale da ...

