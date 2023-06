Oggi Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 giugno 2023) Di tendenza sui social e ricordata da molti, . L'artista è morta 2fa, ed è ancora amata in Italia e in molti Paesi del mondo. Su Twitter la celebra anche la polizia: "Con un medley suonato dalla nostra #Bandamusicale ricordiamo #nel giorno del suo compleanno", si legge nel tweet. In Spagna, ad esempio,era una vera e propria icona, conquistando gli spagnoli con le sue hit da milioni di dischi venduti. E proprio dalla Spagna arriva la notizia di un musical a lei dedicato: si chiamerà Bailo Bailo ed è stato presentato a Madrid la scorsa settimana dalla produttrice Valeria Arzenton. Ma non è l’unico omaggio dedicato alla soubrette bolognese: sugli enormi schermi pubblicitari di Time Square, a New York, proprio in questi giorni appare in posa una giovanissima ...