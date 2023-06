Occhi chiusi e quel grugnito | clamorosa gaffe dell' inviato davanti a Papa Francesco | Guarda

(Di domenica 18 giugno 2023) Che fatica, che stress, che stanchezza. Seguirefiacca lo spirito anche quando il Santo Padre è ricoverato. Sarà per questo che al vaticanista di Sky è scappato un clamoroso, a suo modo fragoroso sbadiglio. Momenti di imbarazzo a Sky Tg24. La conduttrice Stefania Pinna si collega con l'esperto di cose pontificiea rete, Stefano Maria Paci. A lui il compito di dare ai telespettatori in ansia gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Bergoglio. Poche ore dopo, ilsarebbe stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma dopo essere stato operato all'addome. «Sono vivo!», ha esclamato il Pontefice 86enne in carrozzina, non senza una buona dose di auto-ironia, alle decine di fedeli che lo aspettavanoal nosocomio. Vivo sì, ma ben poco vegeto e assai assonnato invece ...

