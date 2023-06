Nyt | ' La Russia ha fatto saltare la diga di Nova Kakhovka in Ucraina'

(Di domenica 18 giugno 2023) Non c'è la prova provata ma le indicazioni sono molte: gli indizi suggeriscono che la distruzione delladiin un'area dell'controllata dallasia stata causata da un'...

... gli indizi suggeriscono che la distruzione della diga di Kakhovka in un'area dell'Ucraina controllata dallasia stata causata da un'esplosione interna provocata dalla. Questo è il ...Per New York Times, nonostante siano 'teoricamente possibili molteplici spiegazioni', la struttra è stata paralizzata da 'un'esplosione provocata dalla parte che la controlla'. Lo stato maggiore delle ...... nonostante siano "teoricamente possibili molteplici spiegazioni", le prove indicano chiaramente che la diga è stata paralizzata da un'esplosione provocata dalla parte che la controlla: la". ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Nyt: "Mosca ha distrutto la diga di Kakhovka, ci sono le prove" la Repubblica

La guerra in Ucraina giunge al giorno 480. Il ministero della Difesa ucraino annuncia un nuovo bilancio: uccisi quasi 220mila russi dall'inizio del conflitto. Nella notte nuovi attacchi ad opera di dr ...Mentre Ucraina e Russia si rimpallano le accuse su chi avrebbe fatto crollare la diga di Kakhovka, il New York Times afferma che, nonostante siano "teoricamente possibili molteplici spiegazioni", le p ...