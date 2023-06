Nuovi sopralluoghi nell' hotel dei misteri L' appello dei genitori di Kata | Chi sa parli

Leggi su agi

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - Sono passati 8 giorni. Sabato scorso, alle 20.30, Katherine Alvarez si presentava ai carabinieri di Santa Maria Novella per presentare una denuncia per la scomparsa di sua figlia: rientrando all'exAstor, la struttura occupata alla periferia nord di Firenze, non ha più trovato sua figlia. È ufficialmente incastonata in quella data l'inizio del giallo della scomparsa dileya Mia Alvarez, per tutti, la bambina di cinque anni figlia di peruviani che sta tenendo in ansia tutta l'Italia. Otto giorni di ricerche senza esito e piste che al momento restano solo ipotesi investigative. Culminate ierio sgombero dell'immobile. Una struttura con oltre cinquanta occupanti di diverse etnie, diciassette famiglie, 19 minori di cui si è preso carico ora il Comune di Firenze. Il provvedimento del tribunale, ...