Nuoto | Coppa Comen | l' Italia chiude con 32 medaglie

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Larissa, 18 giu. - (Adnkronos) - Due ori, due argenti e altrettanti bronzi ed ilre sia trentadue. È stato show senza sosta quello della giovane Italdi Marco Menchinelli nelladi Larissa, in Grecia. La prima medaglia di ordine cronologico oggi arriva da Eleni Moia (RN Saronno), bronzo nei 200 farfalla, vinti dall'ellenica Adonia Rakopoulou (2'17''55), in 2'19''03; tra i maschi, dove il più veloce è il fortissimo turco Berk Erturk (2'01''79), argento di Nicola Furlani (Team Verona) in 2'04''40. Poi una superba Irene Libertucci, già seconda nei 400, si prende l'oro nei 200 stile libero in 2'05''49, bruciando negli ultimi venti metri la transalpina Tamara Roques argento in 2'05''58. La 15enne di Roma - tesserata per Aurelia- nuota la seconda ...