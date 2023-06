Nordio | «Abuso d' ufficio reato evanescente» E sulle intercettazioni | «Barbarie | interverremo radicalmente»

Al centro delle polemiche c'è soprattutto la misura della cancellazione dell'di ufficio: "era ... insiste, che si lancia in un esempio: "sapete quanto costa un processo penale Sapete ...È difficile non vedere nelle norme che sono presenti nel disegno di leggedei significativi ... L'abolizione dell'ambiguo reato did'ufficio è una richiesta più volte avanzata dai più ...ROMA - Una legge salvacorrotti. Firmata Carlo. Che mette in subbuglio la magistratura italiana, seppure con qualche divisione al suo ...d'Italia d'ogni colore perché è stato abolito l'd'...

Il fronte dei sindaci del Pd apre alle proposte del ministro Nordio sull’abuso d’ufficio, ma la segretaria è contraria ..."Intasa le procure della Repubblica di fascicoli inutili disperdendo le energie verso reati che invece dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione", ha spiegato il ministro a margine di un ...