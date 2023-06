“Non c’è più posto per lei” Taglio clamoroso a UeD | dopo le voci è arrivata la conferma

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 giugno 2023) Uomini e Donne, arriva una clamorosa indiscrezione:ledelle settimane scorse sembra che lo staff di Maria De Filippi abbia deciso di chiudere le porte ad una delle potenziali, e più attese, protagoniste della prossima stagione. Una notizia che arriva mentre sembrano soffiare fortissimi i venti di crisi tra Federico Nicotera e Carola. Un colpo al cuore per i numerosi fan della coppia che fino a pochi giorni fa scrivevano: “Le tue frasi sdolcinate Fede sono bellissime…non penso che a Carola non piacciano”. >“Vi chiedo solo silenzio”. UeD, Carola:ledi crisi con Federico c’è la confessione “Le apprezza ma non lo fa vedere. Siete molto belli fuori ma soprattutto dentro. Due ragazzi semplici che si sono scelti in mezzo a tante incomprensioni e che stanno vivendo la loro bellissima storia ...