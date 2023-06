Non arrivò da Berlusconi | avviso di garanzia | Mieli e il complotto dei magistrati

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Paoloè tornato sul famosodidel 1994 ricevuto da Silvioe che innescò la crisi di governo. L'allora premier fu indagato per Mani Pulite e la notizia fu pubblicata sul Corriere della Sera proprio mentre lui presiedeva un summit mondiale a Napoli sulla criminalità. Solo dopo la morte del Cavaliereha dichiarato che in quella vicenda “qualcosa non tornava”. Ospite di Lucia Annunziata nello studio di Mezz'ora in più, su Rai3, l'ex direttore del Corriere della Sera è tornato sull'argomento: “Noi non abbiamo avuto in nessun momento l'avvallo della Procura di Milano per rivelare la notizia dell'didel '94. In più la Procura cercò di far pensare che la notizia ce l'aveva data lo stessoo ...