(Di domenica 18 giugno 2023) Il sorriso in volto dimostra più delle parole quanto proficuo sia il lavoro di avvicinamento all'Europeo21. Paolo, prima della partenza per la Romania, ha fatto il punto della ...

...- , anche prima punta con caratteristiche particolari, lo vedo meno sulla fascia, ma in caso di necessità lo ha fatto in Nazionale e nel club e quindi può giocare anche esterno, ma la...... ma lasensazione è che non sia un'ala classica. Semmai uno dei due davanti, o punta centrale ... U.21,dà fiducia anche a Pellegri. Un altro attaccante su cuipunta molto è Pietro ...ormai è un amico, andiamo a cena assieme. Farà un grande Europeo con Tonali e Scalvini. ... So che telefonava a Carnevale per definire lasituazione'. L'impressione è che in Nazionale ...

Nicolato: "La mia Under 21 ibrida può migliorare ancora. Gnonto giocherà da punta" La Gazzetta dello Sport

giusto per fare qualche nome… E proprio su questi presupposti Nicolato stabilisce: “Il mio futuro non mi interessa, io ragiono in maniera diversa, io ragiono sul tirar fuori il meglio dai miei ragazzi ...Il ct punta su Gnonto centravanti e non esterno come è stato schierato oggi contro l'Olanda, domani la partenza per la Romania in vista degli Europei ...