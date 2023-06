Nicola Porro dichiara guerra a Lilli Gruber | dopo una lunga trattativa con Mediaset

(Di domenica 18 giugno 2023) Stasera Italia passerà la linea a Quarta Repubblica. Ma al timone da settembre ci sarà sempre lui:, pronto a diventare il vero dominus dell'approfondimento serale su Rete 4, il canale che da ormai diverse stagioni è diventato, in prima, seconda e terza serata, una sorta di all news, condito a base di informazione vivace fatta di approfondimenti, interviste e dibattiti. Che nella fascia appena precedente al preserale non vedrà dunque più Barbara Palombelli chiamata fino a oggia fronteggiare la dirimpettaia, signora delle 20,30, anzi di Otto e mezzo su La7. La tirolese Dietlinde dovrà vedersela dal prossimo autunno col sempre più presente. Vero mastino dell'informazione, tra gli opinionisti di centrodestra maggiormente in vista. A TUTTO SOCIAL Giornalista di ...

Barbara Palombelli ha salutato i telespettatori di Stasera Italia: Il talk preserale di Rete 4 passerà ache manterrà anche la guida di Quarta Repubblica sulla stessa rete. A scriverlo è ...Roma Tre Orchestra (R3O), fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio, orientata alla diffusione della grande musica tra le nuove generazioni. L'Associazione organizza ...Un nuovo tragico fatto, che vede la morte di un bambino ed una famiglia distrutta. Possiamo sicuramente parlare di omicidio stradale. Un giovane neopatentato, alla guida di una Lamborghini noleggiata, ...

Nicola Porro, la denuncia: "Pugno in faccia al vigile, stramazza a terra" Liberoquotidiano.it

(Nicola Porro) Sono intervenuti per un litigio scoppiato tra un senza fissa dimora e un automobilista. Sul posto arrivano tre vigili: due agenti donne e un uomo (rispettivamente di 48, 52 e 56 anni). ...Quella appena conclusa è una stagione di passaggio per i talk show e gli approfondimenti in tv. Non solo per la Rai in piena rivoluzione con ...