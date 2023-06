New York Times | ' La Russia dietro l' esplosione della diga Kakhovka'

La diga Kakhovka è stata distrutta dai russi. Lo afferma ilTimes parlando di "un lavoro fatto dall'interno". "Le prove suggeriscono che l'abbia fatta saltare in aria la Russia", sostiene il quotidiano americano a proposito del disastro avvenuto il 6 ...18 giu 11:01 Nyt: "Mosca ha distrutto la diga di Kakhovka, ci sono le prove" IlTimes afferma che, nonostante siano 'teoricamente possibili molteplici spiegazioni', le prove indicano chiaramente che la diga Kakhovka è stata paralizzata da un'esplosione provocata dalla ...Questo è il risultato di una indagine delTimes. Citando ingegneri ed esperti di esplosivi, il giornale ha detto venerdì che la sua indagine ha trovato prove che suggeriscono che una carica ...

A New York gli insegnanti riceveranno fino a 150.000 dollari all’anno Orizzonte Scuola

Secondo il New York Times ci sono “prove” che indicano che a far crollare la diga di Kakhovka, vicino a Kherson, in Ucraina, è stata la ...Il crollo della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka è stato probabilmente causato dalla detonazione di una carica esplosiva in una ...