Nessuna traccia di Kata | cercata in cunicoli e vani dell’ex hotel E da un cassonetto spunta un cellulare

(Di domenica 18 giugno 2023) Dopo i sopralluoghi, le perquisizioni e lo sgombero, oggi all’exAstor è stato il giorno della maxi ispezione che ha rivoltato come un calzino l’intero edificio a caccia di indizi, prove, anche del minimo segnale della piccola. Ma di lei, della bimba scomparsa sabato scorso da quel coacervo di vite e intrecci criminali, non c’è. Con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi, i carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis hanno fatto oggi, per sette ore – dalle 9 alle 16 – una maxi perquisizione della struttura di Via Maragliano, (nella zona nord di Firenze), che ieri è stata completamente sgomberata (gli occupanti abusivi erano oltre 130, di cui circa 50 bambini). Sospesa la maxi ispezione nell’ex: ma della piccolaancoraI ...

Si cerca la svolta nelle indagini per la scomparsa della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal 10 giugno. Nella mattina di domenica è partita la ...