Nell' hotel dove è sparita Kata l' ispezione dei reparti speciali dei carabinieri Nuovo appello | Chi sa parli

... rientrando all'exAstor, la struttura occupata alla periferia nord di Firenze, non ha più ... Per entrare ad abitare'edificio, bisogna pagare . E il racket delle stanze è tra le piste ...1. BAMBINA SCOMPARSA A FIRENZE, ISPEZIONE DEI GISASTOR SGOMBERATO: SI CERCANO TRACCE DI KATA Estratto dell'articolo di Valentina Marotta per www.corriere.it kata bambina scomparsa a firenze Sgomberato dalle forze dell'ordine l'Astor ...E' da poco partita la nuova grande ispezione da parte dei carabinieri all'interno dell'exAstor di Firenze, sgomberato ieri,'ambito delle ricerche della piccola Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal 10 giugno che abitava con la famiglia nello stabile occupato. E'...

Nuovi sopralluoghi nell'hotel dei misteri. L'appello dei genitori di Kata: "Chi sa parli" AGI - Agenzia Italia

Non è mai stata accantonata del tutto l'ipotesi che la bimba possa essere rimasta all'interno dello stabile. Nell'ex hotel Astor, sgomberato ieri, vivevano abusivamente 140 persone. I piemme ...FIRENZE 18 GIUG. - È da poco partita la nuova grande ispezione da parte dei carabinieri all'interno dell'ex hotel Astor di Firenze, sgomberato ieri, nell'ambito delle ricerche della piccola Kataleya, ...