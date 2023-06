Naufragio Grecia | il Pakistan arresta 10 presunti trafficanti

Le autorità pachistane hanno arrestato 10 presunti trafficanti di esseri umani legati aldi qualche giorno fa in cui decine di migranti sono annegati al largo delle coste della, e altre centinaia sono ancora dispersi. Lo hanno detto alcuni funzionari mentre il primo ...... promossa dalle Nazioni Unite: con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimoavvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della. E sembra che il mare fosse ...'Con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimoavvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della. E sembra che il mare fosse calmo. Rinnovo la mia preghiera per quanti hanno perso la vita e imploro che sempre si faccia tutto ...

Il Papa appare alla finestra del palazzo apostolico per l'Angelus. In buona forma anche se un po' pallido e, come prima cosa ringrazia quanti, durante il suo ricovero al Gemelli, hanno pregato per lui.