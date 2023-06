Nations League | Olanda-Italia LIVE alle 15

Poi sulla finalina per il 3° e 4° posto dellaha dichiarato: " Sinceramente ho i miei dubbi su quella partita, ma è già decisa. Non lo sappiamo ancora, ma sicuramente ci stiamo ...La Croazia si sta giocando la sua prima (storica) finale die la Turchia prova ad approfittare dell'assenza di quella che, sulla carta, è la prima forza del girone per prendere il largo. Con sei punti conquistati in tre gare, gli uomini di ......il match del 'De Grolsch Veste' tra l'Olanda di Koeman e l'Italia di Mancini in tempo realeL'Italia fa visita all'Olanda ad Enschede nella finale per il terzo e quarto posto della2023.

Diretta testuale su ilmessaggero.it. Italia di nuovo in campo in Nations League. Dopo la delusione per la semifinale persa nel finale contro la Spagna, questo pomeriggio gli azzurri affronteranno ...Olanda e Italia si sfidano oggi alle ore 15 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League. Sconfitte in semifinale rispettivamente da Croazia e ...