Nations League | l'Italia batte l'Olanda ed è terza! Dimarco trascinatore | Chiesa torna al gol

Al De Grolsch Veste, il match valido per la finale terzo e quarto posto ditra Olanda e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al De Grolsch Veste di Enschede, Olanda e Italia si sfidano nella finale del terzo e quarto posto di...... ENSCHEDE (Olanda) - Gli azzurri dopo essere stati battuti nella semifinale didalla Spagna, sfidano i padroni di casa dell'Olanda per la finale di consolazione. Il ct Roberto Mancini torna a incrociare Ronald Koeman, allenatore olandese che nel 1992 decise la ...

La nuova Italia di Mancini domina gli olandesi di Koeman e si aggiudica il terzo posto nella finalina della Nations League. Per gli azzurri segnano Dimarco, Frattesi e Chiesa, per gli olandesi vanno ...Come nella precedente edizione della Nations League, l'Italia chiude ancora al terzo posto battendo nella finalina i padroni di casa olandesi. Gli azzurri partono forte e giocano bene: segna subito ...