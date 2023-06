Nations League | l' Italia batte 3-2 l' Olanda e chiude terza

(Di domenica 18 giugno 2023) A segno per gli Azzurri Dimarco, Frattesi e Chiesa ENSCHEDE () - Vittoria convincente dell', che pur soffrendol'per 3-2 nella finale per il terzo e quarto posto della. Per gli Azzurri decisive le reti di Dimarco, Frattesi e Chiesa, con l'che accorcia d

L'Italia chiude con una vittoria per 3 - 2 sull'Olanda la: i gol di Dimarco, Frattesi e Chiesa regalano il terzo posto a Mancini. Guarda ...L'Italia conclude laal terzo posto con una bella vittoria per 3 - 2 sull'Olanda. Soddisfatto il c.t. Roberto Mancini: "Le indicazioni sono tutte buone. Molto bene nel primo tempo, nella ripresa siamo ...Non siamo quelli di Wembley ma neanche i fantasmi del secondo tempo con la Spagna. L'Italia riveduta e corretta si prende il terzo posto della finalina diche vale poco per l'albo d'oro ma tanto, tantissimo, per il nostro futuro perché indica la strada. Il rinnovamento è cominciato e tornare domani al passato sarebbe suicida. Un 3 - 2 sofferto, ...

