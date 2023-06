Nations League di Volley | l’Italdonne batte la Cina | è impresa storica

(Di domenica 18 giugno 2023) Hong Kong – E’dell’Italia alladi. Le Azzurre di Coach Mazzanti hanno battuto laper 3 a 2. Un risultato eccezionale dell’Italia che prosegue il cammino nel torneo, passando dalla Pool 3 alla Pool 6. Giocheranno a Bangkok dal 27 giugno al 2 luglio. Intanto il risultato celebrativo è la quarta vittoria consecutiva in competizione al tiebreak (23-25; 25-23; 18-25; 25-22; 15-12) e si preparano alle Finals. Una prova di carattere, gioco ed entusiasmo. Di seguito il racconto della partita, il tabellino, le interviste e la classifica generale (feder.it) Cronaca – Per l’ultima uscita della week cinese, Mazzanti cambia solo una pedina nel sestetto iniziale affidandosi a Bosio in regia con Nwakalor in diagonale, Omoruyi e Sylla schiacciatrici, Mazzaro e ...

Nella finale per il terzo e quarto posto della, l'Italia supera per 2 - 3 l'Olanda. In gol per gli azzurri Dimarco, Frattesi e Chiesa. ...Al De Kuip, il match valido per la finale ditra Croazia e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al De Kuip di Rotterdam, Croazia e Spagna si sfidano nella finale della. Sintesi Croazia - ...La finalina di UEFAva all'Italia che batte l'Olanda 3 a 2 e chiude al terzo posto. Dopo il ko con la Spagna la nazionale azzurra ha provato a ridefinire le azioni e la strategia di gi9co. Raspadori ...

Nations League, Italia terza dopo aver battuto l’Olanda 3-2: in gol Dimarco, Frattesi e Chiesa La Gazzetta dello Sport

Croazia e Spagna sono ancora in parità all'intervallo della finale di Nations League a Rotterdam. Un primo tempo molto equilibrato quello tra croati ed iberici, dove le occasioni da ...Rotterdam, 18 giu. - (Adnkronos) – Finisce sullo 0-0 il primo tempo di Croazia-Spagna, finale di Nations League in corso di svolgimento allo stadio De Kuip di Rotterdam.