Nations League | Croazia-Spagna 0-0 LIVE | papera di Livakovic il palo lo salva Gavi sfiora il vantaggio

...vi offre la finale del 'De Kuip' tra la Croazia di Dalic e la Spagna di de la Fuente in tempo realeLa Croazia affronta la Spagna a Rotterdam nella finalissima della edizione 2023 dellaL'episodio chiave del match valido per la finale terzo e quarto posto di: moviola Croazia - Spagna L'episodio chiave della moviola del match tra Croazia e Spagna, finale di. Arbitro il tedesco Zwayer. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Al De Kuip, il match valido per la finale ditra Croazia e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al De Kuip di Rotterdam, Croazia e Spagna si sfidano nella finale della. Sintesi Croazia - ...

Nations League, Italia terza dopo aver battuto l’Olanda 3-2: in gol Dimarco, Frattesi e Chiesa La Gazzetta dello Sport

Croazia-Spagna è la finale della Nations League 2023: si gioca oggi, domenica 18 giugno 2023, allo stadio De Kuip di Rotterdam con fischio ...Le probabili formazioni di Croazia-Spagna, valida per la finale di Nations League: Dalic conferma l'11 titolare, de la Fuente sorprende ...