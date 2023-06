Nations League 2023 | Olanda-Italia 2-3 | azzurri al terzo posto

(Di domenica 18 giugno 2023) Reti di Dimarco, Frattesi e Chiesa per gli, gol di Bergwijn e Wijnaldum per i padroni di casa L’supera 3-2 l’e finisce al 3°in, proprio come nella precedente edizione del torneo europeo a squadre. Bella prova dei ragazzi di Mancini che disputano un match coraggioso e propositivo con un po’ di sofferenza nel finale. Partenza sprint degliche passano dopo 6? con Dimarco. Al 20? bis di Frattesi. L’cresce nella ripresa e riapre tutto con Bergwijn al 68?, quattro minuti dopo Chiesa entrato da poco firma il 3-1. Al 90? segna Wijnaldum e inutile forcing ‘orange’ nel recupero. Nel primo tempo l’parte fortissimo e al 6? passa in vantaggio con Dimarco, che ...

Le parole di Federico Dimarco, esterno dell'Inter e della Nazionale, dopo la vittoria contro l'Olanda in Nations League. Federico Dimarco ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'Italia nella finale 3/4 posto di Nations League. PAROLE - "Contento per il premio, ma l'importante è aver vinto ..."

Si chiude con la vittoria per 3-2 sull'Olanda e un terzo posto in Nations League la stagione dell'Italia di Roberto Mancini. In attesa delle partite chiave verso l'Europeo di settembre, il ct azzurro ...Nations League – La UEFA ha annunciato l’introduzione dei quarti di finale. Da settembre 2024 prima delle Final Four ci sarà quindi un ulteriore fase della competizione. A partire da settembre 2024, ...