Napoli | Osimhen | 'Ogni partita per me è una guerra'

Notizie Calcio- Gol di Victoral 19esimo minuto di Sierra Leone - Nigeria. E che gol. Il centravanti delsegna infatti con un gran pallonetto nella gara valevole per le qualificazioni della ...- Stasera ritorna la domenica sportiva estate su Rai 2 condotta da Fabrizio Tumbarello. In diretta Ciro Venerato con le ultime notizie di mercato diJuventus , Inter , Milan , Roma e Lazio . Tra i temi trattati il futuro di Baldanzi e Oshimen . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...... esultanza gol VictorDurante il ritiro delle Nazionali, Victorè stato intervistato ai microfoni di PoojaMedia. L'attaccante delha spiegato come affronta i pre - partita: " ...

Napoli, Osimhen svela: "A chi mi ispiro e come mi carico prima di giocare" Corriere dello Sport

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a PoojaMedia dal ritiro della Nigeria, svelando i propri gusti musicali e come si prepara prima delle partite: "Nel mio tempo libero, soprattutto dopo ...Koopmeiners resta sulla lista del Napoli, ma se si vogliono chiudere colpi per sostituire giocatori come Kim o Osimhen in caso di partenza viene difficile pensare che si arrivi a spendere quella cifra ...