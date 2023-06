Napoli | Kim a un passo dal Bayern Monaco | i dettagli

(Di domenica 18 giugno 2023) Kim Min-jae, difensore centrale del, è a undal passaggio al. Ecco tutti idella trattativa Kim Min-jae, difensore centrale del, è a undal passaggio al. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il coreano è pronto a firmare un contratto di cinque anni con il club bavarese. La clausola rescissoria di Kim entrerà in vigore dal primo luglio e, a meno che altri club non inviino una nuova proposta di stipendio più alta la prossima settimana, Kim andrà al

... è pronto ad accettare, manca solo la firma Mg Milano 04/01/2023 - campionato di calcio serie A / Inter -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Minjaeal Bayern Monaco. Sembra ...Illo ha messo nel mirino da tempo, individuando in lui uno dei papabili per il post. C'è anche l'Inter su di lui, anche se i nerazzurri paiono aver fatto scelte diverse per ora. Ma, come ...Calciomercato SSC- Arrivano importanti ed autorevoli novità sull'accordo ormai imminente fraMin - jae e il Bayern Monaco : lascerà il, attraverso il pagamento della clausola rescissoria.al Bayern Monaco: cifre e dettagli Come conferma l'esperto di mercato Fabrizio Romano , ...

Sarà Napoli da Europa con Garcia. Ma Kim va al Bayern per 60 milioni Tuttosport

Kim Min-jae lascerà Napoli, direzione Bayern Monaco (o Manchester United), e il club azzurro si è attivato per il sostituto. Le ultime ...Fabrizio Romani ha riportato, tramite un tweet, il vicinissimo accordo tra il Bayer e Monaco e Kim, difensore coreano del Napoli. Ecco quanto detto ...