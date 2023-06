Napoli | fase uno del progetto Rudi Garcia | tutto il prossimo staff azzurro

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 18 giugno 2023) Inizierà domani alle 17:30 nel Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte il regno diche sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa dal Presidente delAurelio De Laurentiis. Un tweet del tecnico ha già salutato i tifosi con grande entusiasmo, scrivendo: “Che piacere sposare ildel. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”. Il Presidente delAurelio De Laurentiis Si va velocemente componendo anche la squadra dei tecnici che affiancheranno il francese che, come riferisce la GdS, porta con sé Stéphane Jobard, suo vice al Marsiglia e all’Al-Nassr, e Claude Fichaux, collaboratore di lunga data che lo segue dai tempi del ...