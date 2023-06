Napoli | ecco perché Garcia avrebbe convinto De Laurentiis

Calciomercato - Giorni di relax per Aurelio De Laurentiis in attesa che arrivi domani Rudi Garcia per iniziare la sua nuova avventura napoletana. Come svela Il Roma , il presidente delè da ieri a Sant'Angelo con la sua barca insieme alla moglie Jaqueline. Il patron partenopei si è reso anche disponibile con i tanti tifosi azzurri incontrati tra le varie zone e locali in cui ...A Bari , Bologna , Genova , Padova , Torino e Milano non è stato possibile prenotare un appuntamento, mentre le città più efficienti sono Firenze e, dove si può ottenere il primo appuntamento ...Nessuna crisi. Tra Edoardo Donnamaria, impegnato al suo debutto da conduttore all'Rtl102.5Pizza village con Angelo Baiguini e Gianni Simioli, e Antonella Fiordelisi tutto va a gonfie vele. Nei giorni scorsi si parlava di qualche fibrillazione, ma si tratta di una fake news. Abbiamo ...

Garcia al Napoli: ecco l'ultima sua formazione in Serie A con la Roma Corriere dello Sport

L'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrata su Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rudi Garcia.Il difensore dell’Atalanta ha dimostrato nonostante l’età di essere pronto ad un salto importante in una squadra con ambizioni europee, ecco perché il Napoli avrebbe messo gli occhi proprio su Giorgio ...