Myrta Merlino | una svolta storica | dopo 12 anni lascia L’aria che Tira | nuova avventura in arrivo?

(Di domenica 18 giugno 2023)dodici, la giornalista, abbandona la trasmissioneche, comunicando la notizia in diretta, durante la puntata di venerdì 16 giugno.che, la nota trasmissione televisiva in onda dal 201 su La7, focalizzata sulle tematiche legate alla politica e all’economia, è stata da sempre condotta da. La giornalista, scrittrice ed autrice televisiva, si è contraddistinta per la capacità di condurre le interviste con toni pacati e rispettosi, riuscendo a facilitare la comprensione dei contenuti al pubblico in studio e a quello da casa. CHI E’, nasce nella città di Napoli il 3 maggio 1969 da una ...

è destinata a salutare L'aria che tira, noto programma di La7 da lei condotto. Dopo un'intervista a Matteo Renzi, e un piccolo intervallo pubblicitario, sono arrivati i saluti finali ...con un discorso commosso ha detto addio a L'aria che tira e La7. Per lei si è parlato prima della Rai, poi di un futuro a Mediaset. Ma le ultime indiscrezioni riportano a Viale Mazzini. ...ha salutato L'aria che tira dopo ben 12 anni e sembra che anche Serena Bortone dirà addio a Oggi è un altro giorno . Quali sono i motivi di tutti questi cambiamenti Pare che sia una ...

Il saluto commosso di Myrta Merlino a L’Aria Che Tira: “È la mia ultima puntata” La7

Quella appena conclusa è una stagione di passaggio per i talk show e gli approfondimenti in tv. Non solo per la Rai in piena rivoluzione con ...Myrta Merlino dopo la laurea è riuscita ad ampliare la sua carriera: oggi è una famosa giornalista ed è soprattutto apprezzata dal pubblico.