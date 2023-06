Mutui | arriva l’ulteriore stangata da 275 euro al mese ma per alcuni sarà anche maggiore | Controlla subito

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 18 giugno 2023) Non è un periodo facile per chi ha un mutuo a tasso variabile, gli aumenti sono sotto gli occhi di tutti. Ecco quanto si rischia di pagare in più Nell’arco di un anno e mezzo la situazione per quanto riguarda iè drasticamente cambiata, e non certo in positivo. Se a gennaio 2022 il valore medio degli interessi per accendere un mutuo a tasso variabile si attestava intorno allo 0,67% oggi ci troviamo a dover fronteggiare un rialzo dei tassi che prosegue ininterrottamente da mesi e che ha portato il versamento mensile di chi sta, con il mutuo, comprendo i costi per acquistare la prima o la seconda casa, a livelli insostenibili. Di quanto sono aumentati ia tasso variabile? La simulazione e i costi (Ilovetrading.it)Chi ha optato per un mutuo a tasso variabile lo sa bene: i rincari dell’ultimo periodo sono a dir poco sconvolgenti e a tal ...