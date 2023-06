(Di domenica 18 giugno 2023) Una festa didecisamente rumorosa quella che lo scorso venerdì sera si è tenuta a Guidonia. Macchine addobbate cone fiocchi, sgommate, manovre pericolose e suonate di. Un vero e proprio corteo in piazza che, tuttavia, ha provocato l’immediata reazione di coloro che si trovavano nei giardini. Da li a poco si è scatenato il parapiglia ee spintoni hanno subito fatto capolino. A scendere in piazza poi anche alcuni residenti. Diverse decine le segnalazioni alle forze dell’ordine al fine di riportare la situazionenormalità. Troppo rumore e niente accesso ai disabili: multati i locali della movida Laper idelI fatti sono avvenuti lo scorso venerdì intorno ...

Troppo rumore e niente accesso ai disabili: multati i locali della movida La rissa per i festeggiamenti del matrimonio I fatti sono avvenuti lo scorso venerdì intorno alle 20, quando è arrivata una ...Il suono dei, laad alto volume, i fischi e le grida di gioia sono lo sfondo sonoro di molti centri urbani svedesi in questi giorni. In Svezia, gli studenti dell'ultimo anno ...Un giorno stavo al semaforo con la mia Harley, un tipo su una Smart mi suonava il, mi sono ... C'era questa. Luigi Albertelli mi chiese: 'Cosa vorresti dire'. 'Vorrei aprire una finestra ...

Musica, clacson e palloncini: dai festeggiamenti del matrimonio alla rissa: calci e pugni in strada Il Corriere della Città

Una festa di matrimonio decisamente rumorosa quella che lo scorso venerdì sera si è tenuta a Guidonia. Macchine addobbate di palloncini e fiocchi, con tanto di sgommate, manovre pericolose e suonate d ...Fresca di maturità, l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha annunciato la fine del suo sciopero scolastico. "Oggi finisco la scuola superiore, il che significa che non potrò più fare sciope ...