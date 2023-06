(Di domenica 18 giugno 2023) su Tg. La7.it - Illa sfiora e lasi irrita non poco: inizia così un lungo inseguimento per leaffollate e trafficatissime di una cittàna. E' ...

La7.it - Il motociclista la sfiora e lasi irrita non poco: inizia così un lungo inseguimento per le strade affollate e trafficatissime di una città indiana. E' noto che in India laè ...Scordatevi il truce, il rozzo ragazzaccio svogliato cheUmberto Bossi per anni e da Radio ... La difesa del "bianco Natale", della sacra polenta contro il cous cous, dellaCarolina dall'...Estratto da www.blitzquotidiano.it cowboy ferma unain autostrada con il lazo 4 Un cowboy in sella al suo cavallo cheunafuggita in autostrada. E' la scena che si sono trovati davanti alcuni automobilisti sulla Interstate 75, nella ...

Mucca insegue motociclista: gincana per le strade in India TGLA7

Scordatevi il truce, il rozzo ragazzaccio svogliato che insegue Umberto Bossi per anni e da Radio Padania ... La difesa del “bianco Natale”, della sacra polenta contro il cous cous, della mucca ...Un allevatore ha inseguito la sua mucca in fuga sull'autostrada e il video in poco tempo è diventato virale. Ve lo mostriamo.