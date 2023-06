Motomondiale | Pedrosa in pista come wildcard nel Gp di San Marino

(Di domenica 18 giugno 2023) Per lo spagnolo terza uscita in sella alla RC16 dopo il ritiro nel 2018 SAN- Riecco Dani. In sella alla KTM RC16 il 37enne spagnolo disputerà in qualità dianche il weekend del Gran Premio Red Bull di Sane della Riviera di Rimini in programma dall'8 al 10 settembre d

Secondo round della tripletta pre - vacanze Ilprosegue il suo viaggio in Europa in questo tour de force che precede la lunga pausa ...2006 - Valentino Rossi (Yamaha) 2007 - Daniel(...VEDI ANCHE Albo d'oroAlbo d'oro Gran Premio d'Italia, classe MotoGP Albo d'oro Gran ...Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2009 Mugello Casey Stoner (Ducati) AUS 2010 Mugello Daniel(...Tutto pronto per una nuova emozionante stagione di, in cui gli occhi saranno puntati ...30 Fabio Di Giannantonio 25 Miguel Oliveira 21 Takaaki Nakagami 21 Marc Marquez 15 Dani13 ...

MotoGP, l'annuncio di KTM: Dani Pedrosa correrà a Misano! Corse di Moto

Dani Pedrosa torna in pista in un weekend di gara dopo l'ottima apparizione a Jerez, in Spagna, all'inizio di questa stagione. Pedrosa farà una wild card per il Gran Premio Red Bull di San Marino e de ...“Pedrosa c’è”, esultava Guido Meda quando lo spagnolo trionfava in MotoGP. Da quando ha annunciato il ritiro dalle corse, Dani è diventato un punto di riferimento del progetto KTM e anche a Misano ris ...