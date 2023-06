Motomondiale | Pedrosa in pista come wildcard nel Gp di San Marino

(Di domenica 18 giugno 2023) Per lo spagnolo terza uscita in sella alla RC16 dopo il ritiro nel 2018 SAN- Riecco Dani. In sella alla KTM RC16 il 37enne spagnolo disputerà in qualità dianche il weekend ...

ha guidato la RC16 con una nuova configurazione arrivando settimo. Assieme allo spagnolo al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" saranno presenti anche Brad Binder e Jack Miller

Per lo spagnolo terza uscita in sella alla RC16 dopo il ritiro nel 2018 SAN MARINO (ITALPRESS) - Riecco Dani Pedrosa. In sella alla KTM RC16 ...Dani Pedrosa torna in pista in un weekend di gara dopo l'ottima apparizione a Jerez, in Spagna, all'inizio di questa stagione. Pedrosa farà una wild card per il Gran Premio Red Bull di San Marino e de ...