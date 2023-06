Motomondiale | Gp Germania Martin ' Mi sto avvicinando alla vetta'

HOHENSTEIN () - Francesco Bagnaia conserva la prima posizione nella classifica piloti della MotoGP , ma Jorge Martin si avvicina di molto dopo il weekend del Gran Premio di. Lo spagnolo della Pramac, infatti, ha vinto sia la Sprint che la gara del Sachsenring , battendo in entrambe le occasioni proprio la Ducati ufficiale di Pecco. I due prendono il largo, ...- A dodici giri dalla fine del Gran Premio del Sachsenring , in, è finita la gara di Brad Binder, uscito di pista al settore 3 quando era in terza posizione. Il pilota sudafricano ha avuto problemi con il cambio, probabilmente non è riuscito a innestare ...HOHENSTEIN () - Marc Marquez alza bandiera bianca, e pone fine anzitempo al suo Gran Premio di: finora, il settimo round della MotoGP sul circuito del Sachsenring era stato un vero e proprio incubo per il campione della Honda, che tra venerdì e domenica mattina è caduto ben cinque ...

"Mi aspettavo questo tipo di gara: sapevo di non avere il passo, soprattutto con la soft dietro. Prima del via, ero indeciso tra la media e la soft, ma poi ho visto le scelte degli altri piloti e ho ...